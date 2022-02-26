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Станиця Луганська тимчасово окупована росіянами - голова ВЦА Гайдай

Станиця Луганська тимчасово окупована росіянами - голова ВЦА Гайдай

Київ • УНН

 • 268931 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Станом на 11:30 26 лютого тимчасово окуповані росіянами Станиця Луганська, Кримське, Марківка. Про це повідомив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай у Facebook, інформує УНН.

Цитата:

“На жаль, тимчасово окуповані росіянами Станиця Луганська, Кримське, Марківка”, — написав Гайдай.

Деталі

Окрім того, він повідомив про загальну ситуацію по населених пунктах Луганщини станом на 11:30:

• Сєвєродонецьк: місто готується до оборони! Гуманітарна складова задовільна. В разі необхідності відкриємо магазини.
• Бомбосховища готові! Залишайтеся в укриттях!
• Лисичанськ: в місті тихо, гуманітарна ситуація задовільна. Залізничний вокзал готовий приймати потяги для евакуації. Лікарні міста надають меддопомогу нашим бійцям.
• Рубіжне: тихо, гуманітарна складова задовільна, бомбосховища готові
• Попасна: в місті тихо на відміну від ночі, евакуаційний потяг відправився, гуманітарна складова задовільна
• Щастя: тихо, збирають людей для евакуації в Петропавлівку. Є проблема з паливом. Поховальна служба ховає трупи без документів. Точна кількість жертв поки не встановлена.
• Біловодськ: поліція слідкує за громадським порядком, зброю після вчорашнього наступу нині збирають і дистанціюють подалі від місцевого населення. Хліб розвозять. Працюють над відновленням газо- та електропостачання, де це можливо робити безпечно
• Гірське: обстріли Катеринівки, Новотошківського, Бахмутської траси. Гуманітарна складова в громаді — задовільна
• Новоайдар: тихо, гуманітарна складова поки задовільно, підвіз продуктів ускладнений. В Олексіївці від обстрілів постраждав будинок багатодітної родини. Без жертв, надано помешкання.
• Муратове — намагаємося встановити зв‘язок.
• Старобільськ: поки тихо, є загроза — залишайтеся в укриттях, влада займається розселенням постраждалих від вчорашніх обстрілів, гуманітарна складова задовільна. Очікують на завантаження банкоматів
• Сватове: тихо, гуманітарна складова задовільно, працює один маршрут громадського транспорту
• Новопсков: тихо, гуманітарна складова задовільна.

Доповнення

Раніше Гайдай повідомляв, що війська РФ не пропускають Червоний Хрест у місто Щастя Луганської області.

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