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Станица Луганская временно оккупирована россиянами - глава ВГА Гайдай

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. По состоянию на 11:30 26 февраля временно оккупированы россиянами Станица Луганская, Крымское, Марковка. Об этом сообщил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в Facebook, информирует УНН.

Цитата:

“К сожалению, временно оккупированы россиянами Станица Луганская, Крымское, Марковка”, — написал Гайдай.

Детали

Кроме того, он сообщил об общей ситуации по населенным пунктам Луганской области по состоянию на 11:30:

* Северодонецк: город готовится к обороне! Гуманитарная составляющая удовлетворительная. В случае необходимости откроем магазины.
* Бомбоубежища готовы! Оставайтесь в укрытиях!
* Лисичанск: в городе тихо, гуманитарная ситуация удовлетворительная. Железнодорожный вокзал готов принимать поезда для эвакуации. Больницы города оказывают медпомощь нашим бойцам.
* Рубежное: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительная, бомбоубежища готовы.
* Попасная: в городе тихо в отличие от ночи, эвакуационный поезд отправился, гуманитарная составляющая удовлетворительная.
* Счастье: тихо, собирают людей для эвакуации в Петропавловку. Есть проблема с топливом. Погребальная служба хоронит трупы без документов. Точное количество жертв пока не установлено.
* Беловодск: полиция следит за общественным порядком, оружие после вчерашнего наступления ныне собирают и дистанцируют подальше от местного населения. Хлеб развозят. Работают над восстановлением газо - и электроснабжения, где это можно делать безопасно
* Горское: обстрелы Катериновки, Новотошковского, Бахмутской трассы. Гуманитарная составляющая в громаде — удовлетворительная.
* Новоайдар: тихо, гуманитарная составляющая пока удовлетворительно, подвоз продуктов затруднен. В Алексеевке от обстрелов пострадал дом многодетной семьи. Без жертв, предоставлено жилье.
* Муратово - пытаемся установить связь.
* Старобельск: пока тихо, есть угроза — оставайтесь в укрытиях, власть занимается расселением пострадавших от вчерашних обстрелов, гуманитарная составляющая удовлетворительная. Ожидают загрузки банкоматов.
* Сватово: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительно, работает один маршрут общественного транспорта.
* Новопсков: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительная.

Дополнение

Ранее Гайдай сообщал, что войска РФ не пропускают Красный Крест в город Счастье Луганской области.

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