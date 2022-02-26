Станица Луганская временно оккупирована россиянами - глава ВГА Гайдай

Цитата:

“К сожалению, временно оккупированы россиянами Станица Луганская, Крымское, Марковка”, — написал Гайдай.

Детали

Кроме того, он сообщил об общей ситуации по населенным пунктам Луганской области по состоянию на 11:30:

* Северодонецк: город готовится к обороне! Гуманитарная составляющая удовлетворительная. В случае необходимости откроем магазины.

* Бомбоубежища готовы! Оставайтесь в укрытиях!

* Лисичанск: в городе тихо, гуманитарная ситуация удовлетворительная. Железнодорожный вокзал готов принимать поезда для эвакуации. Больницы города оказывают медпомощь нашим бойцам.

* Рубежное: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительная, бомбоубежища готовы.

* Попасная: в городе тихо в отличие от ночи, эвакуационный поезд отправился, гуманитарная составляющая удовлетворительная.

* Счастье: тихо, собирают людей для эвакуации в Петропавловку. Есть проблема с топливом. Погребальная служба хоронит трупы без документов. Точное количество жертв пока не установлено.

* Беловодск: полиция следит за общественным порядком, оружие после вчерашнего наступления ныне собирают и дистанцируют подальше от местного населения. Хлеб развозят. Работают над восстановлением газо - и электроснабжения, где это можно делать безопасно

* Горское: обстрелы Катериновки, Новотошковского, Бахмутской трассы. Гуманитарная составляющая в громаде — удовлетворительная.

* Новоайдар: тихо, гуманитарная составляющая пока удовлетворительно, подвоз продуктов затруднен. В Алексеевке от обстрелов пострадал дом многодетной семьи. Без жертв, предоставлено жилье.

* Муратово - пытаемся установить связь.

* Старобельск: пока тихо, есть угроза — оставайтесь в укрытиях, власть занимается расселением пострадавших от вчерашних обстрелов, гуманитарная составляющая удовлетворительная. Ожидают загрузки банкоматов.

* Сватово: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительно, работает один маршрут общественного транспорта.

* Новопсков: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительная.

Дополнение

Ранее Гайдай сообщал, что войска РФ не пропускают Красный Крест в город Счастье Луганской области.