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Гайдай: російські війська не пропускають Червоний Хрест у Щастя

Гайдай: російські війська не пропускають Червоний Хрест у Щастя

Київ • УНН

 • 341620 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Війська РФ не пропускають Червоний Хрест у місто Щастя Луганської області. Про це повідомив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, інформує УНН.

Цитата

“За останню добу найважча ситуація на Луганщині у Щасті. Добу російські окупанти гатять без зупину. Збройні сили України дають гідну відсіч ворогу і Щастя нині як було, є і буде українське”, - підкреслив Гайдай.

Також він повідомив, що "у місті немає води та електропостачання. Жителі не виходять із бомбосховищ. Маємо багато людських жертв, щонайменше загинуло семеро осіб. Багато постраждалих. Купа житлових будинків, які згоріли, хто в них знаходився наразі невідомо. Евакуація неможлива через постійні обстріли. Без гарантій безпеки проводити евакуацію — самогубство”.

“Шукаємо міжнародну організацію, яка б зголосилася на допомогу щодо “коридору” під гумпрапорами. А поки російські нелюди не пускають в місто навіть Червоний Хрест, аби допомогти населенню. Ми вистоїмо і переможемо! ВСУ - бережи вас Бог!”, - наголосив керівник Луганської ВЦА.

Нагадаємо 

ЗСУ попередили жителів Ворзеля на Київщині, що можливий захід ворога у навколишні населені пункти.

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