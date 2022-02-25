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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 31467 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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ЗСУ попередили жителів Ворзеля на Київщині, що можливий захід ворога у навколишні населені пункти

ЗСУ попередили жителів Ворзеля на Київщині, що можливий захід ворога у навколишні населені пункти

Київ • УНН

 • 205979 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Сухопутні війська ЗС України попередили жителів Ворзеля в Київській області про можливий захід противника у навколишні населені пункти. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

Цитата

“Ворзель, Київська область можливий захід противника у навколишні населені пункти. Пали окупанта! Всі до зброї!”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

В Нацполіції оприлюднили фотографії маяків для наведення ракет та закликали українців знищувати їх.

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