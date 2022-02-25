ЗСУ попередили жителів Ворзеля на Київщині, що можливий захід ворога у навколишні населені пункти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Сухопутні війська ЗС України попередили жителів Ворзеля в Київській області про можливий захід противника у навколишні населені пункти. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.
Цитата
“Ворзель, Київська область можливий захід противника у навколишні населені пункти. Пали окупанта! Всі до зброї!”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
В Нацполіції оприлюднили фотографії маяків для наведення ракет та закликали українців знищувати їх.