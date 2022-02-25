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15 марта, 19:03 • 83642 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 121626 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 113163 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107654 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 96046 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 93524 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81894 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 116370 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ предупредили жителей Ворзеля в Киевской области, что возможен заход врага в окрестные населенные пункты

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. Сухопутные войска ВС Украины предупредили жителей Ворзеля в Киевской области о возможном заходе противника в окрестные населенные пункты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

Цитата

“Ворзель, Киевская область возможен заход противника в окрестные населенные пункты. Пали оккупанта! Все к оружию!”, — говорится в сообщении.

Дополнение

В Нацполиции обнародовали фотографии маяков для наведения ракет и призвали украинцев уничтожать их.

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