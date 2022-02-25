ВСУ предупредили жителей Ворзеля в Киевской области, что возможен заход врага в окрестные населенные пункты
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Сухопутные войска ВС Украины предупредили жителей Ворзеля в Киевской области о возможном заходе противника в окрестные населенные пункты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.
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“Ворзель, Киевская область возможен заход противника в окрестные населенные пункты. Пали оккупанта! Все к оружию!”, — говорится в сообщении.
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В Нацполиции обнародовали фотографии маяков для наведения ракет и призвали украинцев уничтожать их.