ВСУ предупредили жителей Ворзеля в Киевской области, что возможен заход врага в окрестные населенные пункты

Цитата

“Ворзель, Киевская область возможен заход противника в окрестные населенные пункты. Пали оккупанта! Все к оружию!”, — говорится в сообщении.

Дополнение

В Нацполиции обнародовали фотографии маяков для наведения ракет и призвали украинцев уничтожать их.