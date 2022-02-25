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Гайдай: российские войска не пропускают Красный Крест в Счастье

Киев • УНН

 • 341618 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Войска РФ не пропускают Красный Крест в город Счастье Луганской области. Об этом сообщил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, информирует УНН.

Цитата

“За последние сутки самая тяжелая ситуация в Луганской области в Счастье. Сутки российские оккупанты палят без остановки. Вооруженные силы Украины дают достойный отпор врагу и Счастье сейчас как было, есть и будет украинское”, — подчеркнул Гайдай.

Также он сообщил, что “в городе нет воды и электроснабжения. Жители не выходят из бомбоубежищ. Есть много жертв, по меньшей мере погибло семь человек. Много пострадавших. Куча жилых домов, которые сгорели, кто в них находился пока неизвестно. Эвакуация невозможна из-за постоянных обстрелов. Без гарантий безопасности проводить эвакуацию — самоубийство”.

“Ищем международную организацию, которая бы вызвалась на помощь по “коридору” под гумпрапорами. А пока русские нелюди не пускают в город даже Красный Крест, чтобы помочь населению. Мы выстоим и победим! ВСУ — храни вас Бог!",- Подчеркнул руководитель Луганской ВГА.

Напомним

ВСУ предупредили жителей Ворзеля в Киевской области, что возможен заход врага в окружающие населенные пункты.

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