В Луганской области оккупанты целую ночь били по Горской громаде. Повсюду отсутствуют свет, вода и газ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Луганская область держит оборону, однако очень напряженная ситуация в Горской громаде. Российские оккупанты целую ночь били по громаде. Повсюду отсутствуют свет, вода, газ. Об этом сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, со ссылкой на информацию ОГА пишет УНН.
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“Луганская область держит оборону, однако очень напряженная ситуация в Горской общине. А именно, в Золотом и Горском, в селах. Пожарные работают в Новоивановке и Новотошковском. Нижнее почти уничтожено. Повсюду отсутствуют свет, вода, газ. Обстановка в городе очень сложная. Впрочем, украинская армия дает достойный отпор российскому вторжению в нашу область — в крупных населенных пунктах ситуация контролируемая, работает инфраструктура. Победа будет за нами”, — подчеркнул Гайдай.
Детали
По его словам, электрики, коммунальщики, газовики начинают работы по восстановлению коммуникаций.
"Власти на месте, работают над гуманитарным обеспечением пострадавшего населения”, — добавил он.
Дополнение
Населенные пункты Счастье и Станица Луганская в Луганской области оккупированы и почти уничтожены, ситуация на границе гуманитарной катастрофы.