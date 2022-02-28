В Луганской области оккупанты целую ночь били по Горской громаде. Повсюду отсутствуют свет, вода и газ

Цитата

“Луганская область держит оборону, однако очень напряженная ситуация в Горской общине. А именно, в Золотом и Горском, в селах. Пожарные работают в Новоивановке и Новотошковском. Нижнее почти уничтожено. Повсюду отсутствуют свет, вода, газ. Обстановка в городе очень сложная. Впрочем, украинская армия дает достойный отпор российскому вторжению в нашу область — в крупных населенных пунктах ситуация контролируемая, работает инфраструктура. Победа будет за нами”, — подчеркнул Гайдай.

Детали

По его словам, электрики, коммунальщики, газовики начинают работы по восстановлению коммуникаций.

"Власти на месте, работают над гуманитарным обеспечением пострадавшего населения”, — добавил он.

Дополнение

Населенные пункты Счастье и Станица Луганская в Луганской области оккупированы и почти уничтожены, ситуация на границе гуманитарной катастрофы.



