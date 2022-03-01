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15 марта, 19:03 • 75592 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118301 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111786 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106405 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 92108 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91505 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80102 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 115440 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 123696 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Трамп получил удар микрофоном по лицу

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Российские оккупанты в Северодонецке обстреляли дом ребенка

Российские оккупанты в Северодонецке обстреляли дом ребенка

Киев • УНН

 • 143368 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Российские оккупанты в Северодонецке обстреляли дом ребенка, пострадавших нет. Об этом сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, пишет УНН.

Цитата

“Обстреляли областной дом ребенка в Северодонецке. Без жертв. Все дети и персонал эвакуированы раньше”, - написал Гайдай.

Ранее

Как писал УНН накануне, Луганская область держит оборону, однако очень напряженная ситуация в Горной общине. Российские оккупанты целую ночь стреляли по общине. Повсюду отсутствуют свет, вода, газ.

Населенные пункты Счастье и Станица Луганская в Луганской области оккупированы и почти уничтожены, ситуация на грани гуманитарной катастрофы.

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