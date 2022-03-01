Российские оккупанты в Северодонецке обстреляли дом ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Российские оккупанты в Северодонецке обстреляли дом ребенка, пострадавших нет. Об этом сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, пишет УНН.
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“Обстреляли областной дом ребенка в Северодонецке. Без жертв. Все дети и персонал эвакуированы раньше”, - написал Гайдай.
Ранее
Как писал УНН накануне, Луганская область держит оборону, однако очень напряженная ситуация в Горной общине. Российские оккупанты целую ночь стреляли по общине. Повсюду отсутствуют свет, вода, газ.
Населенные пункты Счастье и Станица Луганская в Луганской области оккупированы и почти уничтожены, ситуация на грани гуманитарной катастрофы.