Российские оккупанты в Северодонецке обстреляли дом ребенка

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“Обстреляли областной дом ребенка в Северодонецке. Без жертв. Все дети и персонал эвакуированы раньше”, - написал Гайдай.

Ранее

Как писал УНН накануне, Луганская область держит оборону, однако очень напряженная ситуация в Горной общине. Российские оккупанты целую ночь стреляли по общине. Повсюду отсутствуют свет, вода, газ.

Населенные пункты Счастье и Станица Луганская в Луганской области оккупированы и почти уничтожены, ситуация на грани гуманитарной катастрофы.