Російські окупанти обстріляли Нікопольщину
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Російська важка артилерія двічі накрила вогнем Нікопольщину. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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Російські військові завдали ударів по двох містах - Нікополю та Марганцю. Люди вціліли, зазначив голова ОВА.
У Нікополі російські снаряди понівечили приватні будинки, господарські споруди та газогін.
У Марганці наслідки обстрілу з’ясовуються.
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"В інших районах сирена кілька разів попереджала про небезпеку, та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно", - повідомив Резніченко.
Нагадаємо
Російські окупанти усю ніч тероризували дві громади Нікопольщини - Червоногригорівську та Марганецьку. Випустили по мирних мешканцях понад 50 снарядів. У Марганці постраждала 8-річна дівчинка.