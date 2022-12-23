Російські окупанти обстріляли Нікопольщину

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Російські військові завдали ударів по двох містах - Нікополю та Марганцю. Люди вціліли, зазначив голова ОВА.

У Нікополі російські снаряди понівечили приватні будинки, господарські споруди та газогін.

У Марганці наслідки обстрілу з’ясовуються.

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"В інших районах сирена кілька разів попереджала про небезпеку, та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно", - повідомив Резніченко.

Нагадаємо

Російські окупанти усю ніч тероризували дві громади Нікопольщини - Червоногригорівську та Марганецьку. Випустили по мирних мешканцях понад 50 снарядів. У Марганці постраждала 8-річна дівчинка.