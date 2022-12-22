Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, у Марганці постраждала 8-річна дівчинка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Російські окупанти усю ніч тероризували дві громади Нікопольщини - Червоногригорівську та Марганецьку. Випустили по мирних мешканцях понад 50 снарядів. У Марганці постраждала 8-річна дівчинка. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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Резніченко зазначив, що у Марганці постраждала 8-річна дівчинка. Вночі її госпіталізували. Медики надали допомогу і ранком дитину виписали.
У місті пошкоджені до двадцяти приватних будинків та господарських споруд, кілька автівок і чотири електромережі.
У Червоногригорівській громаді один будинок зруйнований, двадцять - понівечені. Побиті з десяток господарських споруд, автівки, обірвані шість ліній електропередач.
Нагадаємо
Окупанти 21 грудня обстріляли з артилерії Марганець у Дніпропетровській області, а надвечір – ще одну з територій Нікопольского району.