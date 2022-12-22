Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, в Марганце пострадала 8-летняя девочка
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Российские оккупанты всю ночь терроризировали две общины Никопольщины – Красногригорьевскую и Марганецкую. Выпустили по мирным жителям более 50 снарядов. В Марганце пострадала 8-летняя девочка. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
Детали
Резниченко отметил, что в Марганце пострадала 8-летняя девочка. Ночью ее госпитализировали. Медики оказали помощь и утром ребенка выписали.
В городе повреждены до двадцати частных домов и хозяйственных построек, несколько автомобилей и четыре электросети.
В Красногригорьевской общине один дом разрушен, двадцать – изуродованы. Избиты с десяток хозяйственных построек, автомобили, оборваны шесть линий электропередач.
Напомним
Оккупанты 21 декабря обстреляли из артиллерии Марганец в Днепропетровской области, а к вечеру – еще одну из территорий Никопольского района.