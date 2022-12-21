Російські окупанти обстріляли Марганець

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“Вдень армія рф, використовуючи ствольну артиртилерію, здійснила обстріл міста Марганець. Пошкоджено сім житлових будинків, дві господарські споруди, газогін. Люди не постраждали. Надвечір здійснено повторний обстріл однієї з територій району, інформація уточнюється. Вночі прошу жителів прибережних територій перебувати в сховищі, або скористатися правилом двох стін”, — зазначив він.

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