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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Російські окупанти обстріляли Марганець

Російські окупанти обстріляли Марганець

Київ • УНН

 • 316231 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Окупанти вдень обстріляли з артилерії Марганець у Дніпропетровській області, а надвечір – ще одну з територій Нікопольского району. Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, передає УНН.

Цитата

“Вдень армія рф, використовуючи ствольну артиртилерію, здійснила обстріл міста Марганець. Пошкоджено сім житлових будинків, дві господарські споруди, газогін. Люди не постраждали. Надвечір здійснено повторний обстріл однієї з територій району, інформація уточнюється. Вночі прошу жителів прибережних територій перебувати в сховищі, або скористатися правилом двох стін”, — зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти використовують ЗАЕС для обстрілів Марганцю і Нікополя

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