Російські окупанти обстріляли Марганець
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Окупанти вдень обстріляли з артилерії Марганець у Дніпропетровській області, а надвечір – ще одну з територій Нікопольского району. Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, передає УНН.
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“Вдень армія рф, використовуючи ствольну артиртилерію, здійснила обстріл міста Марганець. Пошкоджено сім житлових будинків, дві господарські споруди, газогін. Люди не постраждали. Надвечір здійснено повторний обстріл однієї з територій району, інформація уточнюється. Вночі прошу жителів прибережних територій перебувати в сховищі, або скористатися правилом двох стін”, — зазначив він.
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