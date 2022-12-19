Окупанти використовують ЗАЕС для обстрілів Марганцю і Нікополя
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Зараз Запорізька АЕС не працює на виробництво електроенергії, всі шість енергоблоків зупинені. Окупанти її використовують в якості прикриття для обстрілів Марганцю та Нікополя. Про це на брифінгу повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.
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«Шість блоків атомної станції не працюють. Відповідно, електрику споживають для забезпечення стабільності і безпеки з енергосистеми нашої країни. Окупанти і надалі тиснуть на трудовий колектив та використовують безпосередньо атомну станцію як прикриття обстрілів сусідніх Марганця і Нікополя», – повідомив Старух.
Нагадаємо
Сьогодні вночі було зафіксовано проліт дрона-камікадзе «Шахід» над майданчиком Південноукраїнської АЕС у близькості до ядерної установки.