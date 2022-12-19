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Ворожий дрон-камікадзе пролетів над майданчиком ПАЕС: Енергоатом звернувся до МАГАТЕ

Ворожий дрон-камікадзе пролетів над майданчиком ПАЕС: Енергоатом звернувся до МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 622884 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Уночі було зафіксовано проліт дрона-камікадзе «Шахід» над майданчиком Південноукраїнської АЕС у близькості до ядерної установки. Про це повідомляє Енергоатом, передає УНН.

Цитата

«Сьогодні вночі, 19 грудня о 00:46, зафіксовано проліт дрона-камікадзе «Шахід» над майданчиком Південноукраїнської АЕС у близькості до ядерної установки. Це є абсолютно неприпустимим порушенням ядерної та радіаційної безпеки», - йдеться в повідомленні.

В Енергоатомі зазначили, що вони звертаються до МАГАТЕ й усієї світової атомної спільноти, інформуючи про факт прольоту ударного безпілотника над майданчиком атомної станції.

«Вкотре закликаємо не допустити, щоб ядерні об’єкти піддавалися ризику нападу з боку армії рф й несли загрозу ядерній та радіаційній безпеці України і світу», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

У ніч з 18 на 19 грудня 2022 російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва “Shahed-136/131”. Загалом із 35 дронів ППО "відмінусувало" 30 одиниць.

Українські Національні Новини

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