Вражеский дрон-камикадзе пролетел над площадкой ПАЭС: Энергоатом обратился к МАГАТЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Ночью был зафиксирован пролет дрона-камикадзе «Шахид» над площадкой Пивденноукраинской АЭС в близости к ядерной установке. Об этом сообщает Энергоатом, передает УНН.
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«Сегодня ночью, 19 декабря в 00:46, зафиксирован пролет дрона-камикадзе «Шахид» над площадкой Пивденнооукраинской АЭС в близости к ядерной установке. Это абсолютно недопустимое нарушение ядерной и радиационной безопасности», - говорится в сообщении.
В Энергоатоме отметили, что они обращаются к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу, информируя о факте пролета ударного беспилотника над площадкой атомной станции.
«Еще раз призываем не допустить, чтобы ядерные объекты подвергались риску нападения со стороны армии рф и несли угрозу ядерной и радиационной безопасности Украины и мира», - отмечается в сообщении.
Дополнение
В ночь с 18 на 19 декабря 2022 года российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства “Shahed-136/131”. Всего из 35 дронов ПВО "отминусовано" 30 единиц.