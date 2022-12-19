Оккупанты используют ЗАЭС для обстрелов Марганца и Никополя

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«Шесть блоков атомной станции не работают. Соответственно, электричество потребляется для обеспечения стабильности и безопасности из энергосистемы нашей страны. Оккупанты и дальше давят на трудовой коллектив и используют непосредственно атомную станцию ​​в качестве прикрытия обстрелов соседних Марганца и Никополя», – сообщил Старух.

Напомним

Сегодня ночью был зафиксирован пролет дрона-камикадзе «Шахид» над площадкой Южноукраинской АЭС в близости к ядерной установке.