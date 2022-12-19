Оккупанты используют ЗАЭС для обстрелов Марганца и Никополя
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Сейчас Запорожская АЭС не работает на производство электроэнергии, все шесть энергоблоков остановлены. Оккупанты ее используют в качестве прикрытия для обстрелов Марганца и Никополя. Об этом на брифинге сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.
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«Шесть блоков атомной станции не работают. Соответственно, электричество потребляется для обеспечения стабильности и безопасности из энергосистемы нашей страны. Оккупанты и дальше давят на трудовой коллектив и используют непосредственно атомную станцию в качестве прикрытия обстрелов соседних Марганца и Никополя», – сообщил Старух.
Напомним
Сегодня ночью был зафиксирован пролет дрона-камикадзе «Шахид» над площадкой Южноукраинской АЭС в близости к ядерной установке.