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Российские оккупанты обстреляли Марганец

Российские оккупанты обстреляли Марганец

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Оккупанты днем обстреляли из артиллерии Марганец в Днепропетровской области, а к вечеру – еще одну из территорий Никопольского района. Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко, передает УНН.

Цитата

“Днем армия рф, используя ствольную артиртиллерию, произвела обстрел города Марганец. Повреждены семь жилых домов, две хозяйственные постройки, газопровод. Люди не пострадали. К вечеру произведен повторный обстрел одной из территорий района, информация уточняется. Ночью прошу жителей прибрежных территорий находиться в убежище, или воспользоваться правилом двух стен”, — отметил он.

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