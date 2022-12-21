Российские оккупанты обстреляли Марганец
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Оккупанты днем обстреляли из артиллерии Марганец в Днепропетровской области, а к вечеру – еще одну из территорий Никопольского района. Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко, передает УНН.
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“Днем армия рф, используя ствольную артиртиллерию, произвела обстрел города Марганец. Повреждены семь жилых домов, две хозяйственные постройки, газопровод. Люди не пострадали. К вечеру произведен повторный обстрел одной из территорий района, информация уточняется. Ночью прошу жителей прибрежных территорий находиться в убежище, или воспользоваться правилом двух стен”, — отметил он.
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