Российские оккупанты обстреляли Марганец

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“Днем армия рф, используя ствольную артиртиллерию, произвела обстрел города Марганец. Повреждены семь жилых домов, две хозяйственные постройки, газопровод. Люди не пострадали. К вечеру произведен повторный обстрел одной из территорий района, информация уточняется. Ночью прошу жителей прибрежных территорий находиться в убежище, или воспользоваться правилом двух стен”, — отметил он.

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