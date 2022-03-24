Російські окупанти насильно вивозять тисячі жителів Маріуполя до рф

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"Жителів Лівобережного району починають масово вивозити на територію росії. Загалом під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольців. Це десь половина від усіх мешканців, які й досі перебувають у Лівобережному районі. Відомо, що окупанти в ультимативній формі змушують і так змучених війною людей сідати в автобуси. Також є відомості, що російські окупанти відбирають у людей паспорт та інші українські документи, що засвідчують особу”, - йдеться у заяві.

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Повідомляється, що вивезених людей спочатку доставляють у так звані фільтраційні табори, звідки потім перерозподіляють по різних віддалених містах росії. Сьогодні відомо, що близько 6 тисяч маріупольців вже насильно вивезли на територію окупанта.

Попри те, що російська сторона регулярно заявляє про можливу евакуацію людей на підконтрольну Україні територію, насправді це не так. Протягом останніх 20 днів окупанти блокують евакуаційну колону та не дають змоги безпечно врятувати людей. Зараз автобуси, які виїхали із Запоріжжя до Бердянська, щоб евакуювати маріупольців, заблоковані. Очевидно, що це робиться лише для того, щоб не дати людям можливості повернутись на підконтрольну Україні територію. Попри те, що саме цього хочуть жителі українського міста, вказали у міськраді.

"Те, що роблять російські окупанти, не піддається жодному поясненню. Спочатку вони блокують мирне місто, цілеспрямовано починають убивати людей, а потім насильно вивозять на свою територію. Україна таке переживала лише за часів Другої світової війни. На жаль, історія повторюється. Тільки тепер замість нацистів – рашисти. Зараз ми формуємо базу депортованих маріупольців і працюватимемо над їх поверненням до України", - заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

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Повідомлялося, що російські окупанти обстрілюють Маріуполь з авіації, кораблів та реактивної артилерії. Українські військові героїчно захищають місто.