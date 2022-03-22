Маріуполь в облозі: окупанти обстрілюють місто з авіації, кораблів та реактивної артилерії

Цитата

"Авіаудари по Очеретиному та Авдіївці, обстріли реактивною артилерією Красногорівки та Мар'їнки. У Авдіївці — 5 загиблих, 20 поранених, масштабні пожежі та руйнування житла. Волноваха і район — жорсткі зачистки. Маріуполь — в облозі. Обстрілює авіація, кораблі, реактивна артилерія. Військові героїчно боронять місто", — ідеться в повідомленні.

Доповнення

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомляв, що 21 березня російські фашисти вбили 5 жителів Авдіївки, 20 поранили.

Нагадаємо

21 березня стало відомо, що в Маріуполі від російської зброї загинула 9-річна дівчинка, ще троє людей дістали поранення.



