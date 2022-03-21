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Росія вбиває цивільних: у Маріуполі загинула 9-річна дівчинка і ще троє людей поранено

Росія вбиває цивільних: у Маріуполі загинула 9-річна дівчинка і ще троє людей поранено

Київ • УНН

 • 188340 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні стало відомо, що в Маріуполі від російської зброї загинула 9-річна дівчинка і ще троє людей поранено. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, передає УНН.

Цитата

"Росія вбиває цивільних! Сьогодні стало відомо, що в Маріуполі від російської зброї загинула 9-річна дівчинка і ще троє людей поранено.

Внаслідок сьогоднішнього страшного обстрілу Авдіївки загинуло 5 і поранено 19 мирних мешканців міста. Також 2 людини було поранено в Очеретиному і щонайменше 3 – у Покровську", - написав голова ОВА.

Крім того, у Бахмуті за останню добу отримали допомогу 5 людей, поранених на Луганщині, додав він.

Додамо

За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - написав голова ОВА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За 25 днів російського вторгнення в Україні зареєстровано 1271 злочин проти національної безпеки - МВС

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