Росія вбиває цивільних: у Маріуполі загинула 9-річна дівчинка і ще троє людей поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні стало відомо, що в Маріуполі від російської зброї загинула 9-річна дівчинка і ще троє людей поранено. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, передає УНН.
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"Росія вбиває цивільних! Сьогодні стало відомо, що в Маріуполі від російської зброї загинула 9-річна дівчинка і ще троє людей поранено.
Внаслідок сьогоднішнього страшного обстрілу Авдіївки загинуло 5 і поранено 19 мирних мешканців міста. Також 2 людини було поранено в Очеретиному і щонайменше 3 – у Покровську", - написав голова ОВА.
Крім того, у Бахмуті за останню добу отримали допомогу 5 людей, поранених на Луганщині, додав він.
Додамо
За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі.
"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - написав голова ОВА.
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