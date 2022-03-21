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За 25 днів російського вторгнення в Україні зареєстровано 1271 злочин проти національної безпеки - МВС

За 25 днів російського вторгнення в Україні зареєстровано 1271 злочин проти національної безпеки - МВС

Київ • УНН

 • 77841 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. За 25 днів російського вторгнення в Україні зареєстровано 1271 злочин проти національної безпеки. Про це УНН інформує з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Деталі

Повідомляється, що за 25 днів російського вторгнення в Україні зареєстровано 1271 злочин проти національної безпеки. З них 922 – посягання на територіальну цілісність та недоторканість кордонів України, 244 – за державну зраду, 48 – за диверсійні злочини та 57 – за інші.

"Дехто з затриманих приїхав із тимчасово окупованих територій або з інших країн. У когось — лише посвідка на проживання. Дехто начебто постійно перебував в Україні, але вряди-годи перетинав кордон із росією, де й був завербований, а згодом повернувся виконувати завдання своїх хазяїв", - заявив глава МВС Денис Монастирський.

Він додав, що кожен зрадник постане перед законом та судом.

Додамо

За інформацією Генштабу ЗСУ, окупанти готують проведення виборів проросійської адміністрації районів та міст у Запорізькій області.

Українські Національні Новини

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