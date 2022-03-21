За 25 дней российского вторжения в Украину зарегистрировано 1271 преступление против национальной безопасности - МВД

Детали

Сообщается, что за 25 дней российского вторжения в Украине зарегистрировано 1271 преступление против национальной безопасности. Из них 922 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины, 244 - за государственную измену, 48 - за диверсионные преступления и 57 - за другие.

"Кое-кто из задержанных приехал с временно оккупированных территорий или из других стран. У кого-то-только вид на жительство. Кое-кто вроде бы постоянно находился в Украине, но в кои-то веки пересекал границу с Россией, где и был завербован, а впоследствии вернулся выполнять задачи своих хозяев", - заявил глава МВД Денис Монастырский.

Он добавил, что каждый предатель предстанет перед законом и судом.

Добавим

По информации Генштаба ВСУ, оккупанты готовят проведение выборов пророссийской администрации районов и городов в Запорожской области.