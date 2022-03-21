Россия убивает гражданских: в Мариуполе погибла 9-летняя девочка и еще три человека ранены

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"Россия убивает мирных! Сегодня стало известно, что в Мариуполе от российского оружия погибла 9-летняя девочка и еще три человека ранены.

В результате сегодняшнего страшного обстрела Авдеевки погибло 5 и ранено 19 мирных жителей города. Также 2 человека были ранены в Очеретино и по меньшей мере 3 - в Покровске", - написал председатель ОВА.

Кроме того, в Бахмуте за последние сутки получили помощь 5 человек, раненых на Луганщине, добавил он.

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По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное число жертв россиян в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" - написал глава ОВА.

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