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Мариуполь в осаде: оккупанты обстреливают город из авиации, кораблей и реактивной артиллерии

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Российские оккупанты обстреливают Мариуполь из авиации, кораблей и реактивной артиллерии. Украинские военные героически защищают город. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Донецкую ОГА.

Цитата

"Авиаудары по Очеретиному и Авдеевке, обстрелы реактивной артиллерией Красногоровки и Марьинки. В Авдеевке — 5 погибших, 20 раненых, масштабные пожары и разрушения жилья. Волноваха и район — жесткие зачистки. Мариуполь — в осаде. Обстреливает авиация, корабли, реактивная артиллерия. Военные героически защищают город", — говорится в сообщении.

Дополнение

Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал, что 21 марта российские фашисты убили 5 жителей Авдеевки, 20 ранили.

Напомним

21 марта стало известно, что в Мариуполе от российского оружия погибла 9-летняя девочка, еще трое получили ранения.

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