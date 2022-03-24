Российские оккупанты насильно вывозят тысячи жителей Мариуполя в рф

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“Жителей Левобережного района начинают массово вывозить на территорию россии. Всего под незаконную депортацию попало порядка 15 тысяч мариупольцев. Это где-то половина от всех жителей, которые до сих пор находятся в Левобережном районе. Известно, что оккупанты в ультимативной форме принуждают и без того измученных войной людей садиться в автобусы. Также есть сведения, что русские оккупанты отбирают у людей паспорт и другие украинские документы, удостоверяющие личность”, - говорится в заявлении.

Детали

Сообщается, что вывезенных людей сперва доставляют в так называемые фильтрационные лагеря откуда потом перераспределяют по разным отдаленным городам россии. На сегодняшний день известно, что около 6 тысяч мариупольцев уже насильно вывезли на территорию оккупанта.

Несмотря на то, что российская сторона регулярно заявляет о возможной эвакуации людей на подконтрольную Украине территорию, в действительности это не так. На протяжении последних 20 дней оккупанты блокируют эвакуационную колону и не дают возможности безопасно спасти людей. Прямо сейчас автобусы, которые выехали из Запорожья в Бердянск, чтобы эвакуировать мариупольцев, заблокированы. Очевидно, что это делается лишь для того, чтобы не дать людям возможности вернуться на подконтрольную Украине территорию. Несмотря на то, что именно этого и хотят жители украинского города, указали в горсовете.

"То, что делают русские оккупанты, не поддается никакому объяснению. Вначале они блокируют мирный город, целенаправленно начинают убивать людей, а после насильственно вывозят на свою территорию. Украина такое переживала только во времена Второй мировой войны. К сожалению, история повторяется. Только теперь вместо нацистов – рашисты. Сейчас мы формируем базу депортированных мариупольцев и будем работать над их возвращением в Украину", - заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Ранее

Сообщалось, что российские оккупанты обстреливают Мариуполь с авиации, кораблей и реактивной артиллерии. Украинские военные героически защищают город.