Российские оккупанты насильно вывозят тысячи жителей Мариуполя в рф

$41.170.09
45.030.03
ukru
Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
Эксклюзив
12:04 • 13351 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 38420 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

07:59 • 59322 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 172602 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 100943 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 128831 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 158367 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 164405 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 368378 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 139663 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3м/с
40%
Популярные новости

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 92058 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 81623 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 35579 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

9 апреля, 07:03 • 78983 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

08:47 • 59657 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 12853 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 38362 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 172552 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 368353 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 366100 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 24719 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 35650 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 103288 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 135283 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 154417 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Российские оккупанты насильно вывозят тысячи жителей Мариуполя в рф

Киев • УНН

 • 169657 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Российские оккупанты прямо сейчас насильно вывозят тысячи жителей Мариуполя в россию. Об этом информирует Мариупольский городской совет, пишет УНН.

Российские оккупанты насильно вывозят тысячи жителей Мариуполя в рф

Цитата

“Жителей Левобережного района начинают массово вывозить на территорию россии. Всего под незаконную депортацию попало порядка 15 тысяч мариупольцев. Это где-то половина от всех жителей, которые до сих пор находятся в Левобережном районе. Известно, что оккупанты в ультимативной форме принуждают и без того измученных войной людей садиться в автобусы. Также есть сведения, что русские оккупанты отбирают у людей паспорт и другие украинские документы, удостоверяющие личность”, - говорится в заявлении.

Детали

Сообщается, что вывезенных людей сперва доставляют в так называемые фильтрационные лагеря откуда потом перераспределяют по разным отдаленным городам россии. На сегодняшний день известно, что около 6 тысяч мариупольцев уже насильно вывезли на территорию оккупанта.

Несмотря на то, что российская сторона регулярно заявляет о возможной эвакуации людей на подконтрольную Украине территорию, в действительности это не так. На протяжении последних 20 дней оккупанты блокируют эвакуационную колону и не дают возможности безопасно спасти людей. Прямо сейчас автобусы, которые выехали из Запорожья в Бердянск, чтобы эвакуировать мариупольцев, заблокированы. Очевидно, что это делается лишь для того, чтобы не дать людям возможности вернуться на подконтрольную Украине территорию. Несмотря на то, что именно этого и хотят жители украинского города, указали в горсовете.

"То, что делают русские оккупанты, не поддается никакому объяснению. Вначале они блокируют мирный город, целенаправленно начинают убивать людей, а после насильственно вывозят на свою территорию. Украина такое переживала только во времена Второй мировой войны. К сожалению, история повторяется. Только теперь вместо нацистов – рашисты. Сейчас мы формируем базу депортированных мариупольцев и будем работать над их возвращением в Украину", - заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Ранее

Сообщалось, что российские оккупанты обстреливают Мариуполь с авиации, кораблей и реактивной артиллерии. Украинские военные героически защищают город.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$59.31
Bitcoin
$76,804.20
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$33.80
Золото
$3,064.11
Ethereum
$1,462.55