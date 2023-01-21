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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Російські окупанти мобілізовують працівників "МНС" на тимчасово окупованій Луганщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. В межах мобілізації на тимчасово окупованих районах Луганщини російські окупанти призивають до армії співробітників так званого "МНС". Про це інформує УНН, посилаючись на Центр національного спротиву.

Російські окупанти мобілізовують працівників "МНС" на тимчасово окупованій Луганщині

Деталі

Зазначається, що до лав армії рф призвали працівників "дснс" в Алчевську Луганської області з метою поповнення втрат живої сили. Окупанти навмисно призивають в армії мешканців українських територій й без відповідної підготовки відправляють на передову, відзначає видання.

Цитата

"Чим більше втрат зазнає місцеве населення, тим більше це розірве історичний зв'язок між регіоном та Батьківщиною. Водночас це ще більше закріпить у свідомості тезу пропагандистів про "українську агресію", 

Нагадаємо

Головне управління розвідки МО України повідомило, що у росії готуються до нової хвилі мобілізації – під прицілом військкоматів жителі москви, вводиться заборона збиратися групами понад 20 людей.

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