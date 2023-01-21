Російські окупанти мобілізовують працівників "МНС" на тимчасово окупованій Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. В межах мобілізації на тимчасово окупованих районах Луганщини російські окупанти призивають до армії співробітників так званого "МНС". Про це інформує УНН, посилаючись на Центр національного спротиву.
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Зазначається, що до лав армії рф призвали працівників "дснс" в Алчевську Луганської області з метою поповнення втрат живої сили. Окупанти навмисно призивають в армії мешканців українських територій й без відповідної підготовки відправляють на передову, відзначає видання.
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"Чим більше втрат зазнає місцеве населення, тим більше це розірве історичний зв'язок між регіоном та Батьківщиною. Водночас це ще більше закріпить у свідомості тезу пропагандистів про "українську агресію",
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