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рф готується до нової хвилі мобілізації: під прицілом військкоматів жителі москви - ГУР

Київ • УНН

 • 397865 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. У росії готуються до нової хвилі мобілізації – під прицілом військкоматів жителі москви, вводиться заборона збиратися групами понад 20 людей. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає УНН.

рф готується до нової хвилі мобілізації: під прицілом військкоматів жителі москви - ГУР

Деталі

ГУР пвідомляє, що передбачається, що нова хвиля мобілізації в рф характеризуватиметься підвищеною увагою до населення «центральних регіонів»:

• на підприємства столиці рф прибувають групи співробітників військкоматів для проведення агітаційних заходів серед працівників;
• заходи супроводжують моральним тиском, залякуванням людей;
• найбільший інтерес воєнкомів викликають чоловіки віком 40-55 років, які відслужили строкову службу в армії та мають певні військові спеціальності;
• посилюється агітаційна робота, спрямована на іноземних громадян (зокрема, мігрантів з колишніх республік срср): чоловікам призовного віку, які звертаються в органи влади для отримання громадянства рф, пропонується підписати контракт на проходження військової служби. Після цього питання надання громадянства вирішується автоматично;
• власників комерційних підприємств та приватних підприємців змушують робити «добровільні» пожертви на користь збройних сил рф (подекуди розміри таких поборів сягають кількох мільйонів рублів);
• у москві формуються «добровільні» групи з 3-5 людей для патрулювання центральних вулиць, площ, місць поблизу станцій метро та великих торгових центрів. Їхнє завдання – запобігати можливому скупченню людей задля недопущення можливих протестних акцій. Згідно отриманих інструкцій, «підозрілим» вважаються будь-які групи понад 20 осіб.

Доповнення

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що російський диктатор володимир путін найближчими днями, а, можливо, навіть 18 січня, може оголосити в рф другу хвилю мобілізації.

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