рф готується до нової хвилі мобілізації: під прицілом військкоматів жителі москви - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У росії готуються до нової хвилі мобілізації – під прицілом військкоматів жителі москви, вводиться заборона збиратися групами понад 20 людей. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає УНН.
Деталі
ГУР пвідомляє, що передбачається, що нова хвиля мобілізації в рф характеризуватиметься підвищеною увагою до населення «центральних регіонів»:
• на підприємства столиці рф прибувають групи співробітників військкоматів для проведення агітаційних заходів серед працівників;
• заходи супроводжують моральним тиском, залякуванням людей;
• найбільший інтерес воєнкомів викликають чоловіки віком 40-55 років, які відслужили строкову службу в армії та мають певні військові спеціальності;
• посилюється агітаційна робота, спрямована на іноземних громадян (зокрема, мігрантів з колишніх республік срср): чоловікам призовного віку, які звертаються в органи влади для отримання громадянства рф, пропонується підписати контракт на проходження військової служби. Після цього питання надання громадянства вирішується автоматично;
• власників комерційних підприємств та приватних підприємців змушують робити «добровільні» пожертви на користь збройних сил рф (подекуди розміри таких поборів сягають кількох мільйонів рублів);
• у москві формуються «добровільні» групи з 3-5 людей для патрулювання центральних вулиць, площ, місць поблизу станцій метро та великих торгових центрів. Їхнє завдання – запобігати можливому скупченню людей задля недопущення можливих протестних акцій. Згідно отриманих інструкцій, «підозрілим» вважаються будь-які групи понад 20 осіб.
Доповнення
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що російський диктатор володимир путін найближчими днями, а, можливо, навіть 18 січня, може оголосити в рф другу хвилю мобілізації.