ISW: путін найближчим часом може оголосити другу хвилю мобілізації

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“Прессекретар кремля дмитро пєсков оголосив 17 січня, що путін виступить з промовою в Санкт-Петербурзі 18 січня з нагоди 80-ї річниці прориву радянськими військами блокади Ленінграда, рідного міста путіна”, — пише ISW.

“путін полюбляє використовувати символічні дати для звернення до російського народу. Деякі російські провоєнні блогери зазначали, що він скористається цією можливістю, щоб оголосити або мобілізацію, або війну з Україною. Українська та західна розвідка також неодноразово попереджала про мобілізаційні приготування путіна, заплановані на середину січня”, — йдеться в повідомленні.

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