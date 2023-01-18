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ISW: путін найближчим часом може оголосити другу хвилю мобілізації

Київ • УНН

 • 403128 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Російський диктатор володимир путін найближчими днями, а, можливо, навіть 18 січня, може оголосити в рф другу хвилю мобілізації. Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

ISW: путін найближчим часом може оголосити другу хвилю мобілізації

Цитата

“Прессекретар кремля дмитро пєсков оголосив 17 січня, що путін виступить з промовою в Санкт-Петербурзі 18 січня з нагоди 80-ї річниці прориву радянськими військами блокади Ленінграда, рідного міста путіна”, — пише ISW.

“путін полюбляє використовувати символічні дати для звернення до російського народу. Деякі російські провоєнні блогери зазначали, що він скористається цією можливістю, щоб оголосити або мобілізацію, або війну з Україною. Українська та західна розвідка також неодноразово попереджала про мобілізаційні приготування путіна, заплановані на середину січня”, — йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: путін намагається підірвати вплив пригожина - ISW

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