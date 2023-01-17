путін намагається підірвати вплив пригожина - ISW

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Аналітики зазначають, що кремль продовжує публічно оскаржувати заяви пригожина про те, що "вагнерівці" несуть виключну відповідальність за досягнення у Соледарі. Відтак, як зазначається, заява путіна, яка транслювалася в прямому ефірі, ймовірно, була навмисною спробою підірвати вплив пригожина в російському інформаційному просторі. Раніше диктатор утримувався від коментарів щодо тактичних досягнень в Україні, зазначають в ISW.

"Можливо, путін також намагався продемонструвати, що він зберігає контроль над традиційними російськими ЗМІ, тоді як пригожин продовжує нарощувати аудиторію в Telegram та інших соціальних мережах", - ідеться в звіті.

Міноборони рф, своєю чергою, за даними ISW, не згадало про участь військових "вагнера" в атаці на українські позиції в районі Бахмута у своєму щоденному брифінгу 15 січня.

Окрім цього, повідомляється, що речник кремля дмитро пєсков, ймовірно, опосередковано звинуватив пригожина в навмисному висвітленні конфлікту між міноборони рф і "вагнерівцями" в російському інформаційному просторі. У заяві від 16 січня він повідомив, що ці повідомлення є "продуктом інформаційних маніпуляцій", однак додав, що хоча більшість таких маніпуляцій походить від "ворогів" росії, у кремля є "друзі", які також поводяться подібним чином.

Тим часом, зауважують аналітики, критика російського міноборони з боку пригожина "стає все більш нахабною".

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"пригожин продовжує намагатися підірвати довіру до російського МО та путінських акторів. Він прямо відповів на заяву пєскова в інтерв'ю про конфлікт з міноборони, заявивши, що у нього немає причин не довіряти пєскову. Пригожин міг би легко спростувати повідомлення про конфлікт, але продовжив тактику використання навмисно нечітких повідомлень, щоб викликати більше дискусій у російському інформаційному просторі, зрештою спрямованих на підрив довіри до Міноборони та путіна", - повідомляють в ISW.

Нагадаємо

Інститут вивчення війни повідомив, що глава приватної військової компанії "вагнер" євгеній пригожин продовжує маніпулювати на темі "взяття Соледара", щоб підняти свій авторитет.