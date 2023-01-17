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путин пытается подорвать влияние пригожина - ISW

Киев • УНН

 • 476211 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Российский диктатор владимир путин, ранее воздерживавшийся от комментариев относительно достижений в войне против Украины, пытается подорвать влияние главы чвк "вагнера" евгения пригожина. Он публично приписал успехи в Соледаре Донецкой области минобороны и генштабу рф. Об этом говорится в последнем отчете американского Института изучения войны (ISW), передает УНН.

путин пытается подорвать влияние пригожина - ISW

Детали

Аналитики отмечают, что кремль продолжает публично оспаривать заявления пригожина о том, что "вагнеровцы" несут исключительную ответственность за достижения в Соледаре. Следовательно, как указывается, заявление путина, которое транслировалось в прямом эфире, вероятно, было преднамеренной попыткой подорвать влияние пригожина в российском информационном пространстве. Ранее диктатор воздерживался от комментариев по поводу тактических достижений в Украине, отмечают в ISW. 

"Возможно, путин также пытался продемонстрировать, что он сохраняет контроль над традиционными российскими СМИ, в то время как пригожин продолжает наращивать аудиторию в Telegram и других социальных сетях", - говорится в отчете.

Минобороны рф, в свою очередь, как указывает ISW, не упомянул об участии военных "вагнера" в атаке на украинские позиции в районе Бахмута в своем ежедневном брифинге 15 января.

Кроме этого, сообщается, что спикер кремля дмитрий песков, вероятно, косвенно обвинил пригожина в умышленном освещении конфликта между минобороны рф и "вагнеровцами" в российском информационном пространстве. В заявлении от 16 января он сказал, что эти сообщения являются "продуктом информационных манипуляций", однако добавил, что хотя большинство таких манипуляций происходит от "врагов" россии, у кремля есть "друзья", которые также ведут себя подобным образом.

Между тем, отмечают аналитики, критика российского минобороны со стороны пригожина "становится все более наглой".

Цитата

"пригожин продолжает пытаться подорвать доверие к российскому МО и путинским актерам. Он прямо ответил на заявление пескова в интервью о конфликте с минобороны, заявив, что у него нет причин не доверять пескову. Пригожин мог бы легко опровергнуть сообщение о конфликте, но продолжил тактику использования намеренно нечетких сообщений, чтобы вызвать больше дискуссий в российском информационном пространстве, в конечном счете, направленных на подрыв доверия к минобороны и путину", - сообщают в ISW.

Напомним

Институт изучения войны сообщил, что глава частной военной компании "вагнер" евгений пригожин продолжает манипулировать на теме "взятия Соледара", чтобы поднять свой авторитет.

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