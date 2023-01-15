ISW: пригожин продовжує маніпулювати на темі "взяття Соледару", щоб підняти свій політичний авторитет

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ISW пише, що 14 січня пригожин опублікував кадри, які, за його словами, були зняті в Соледарі, пропагуючи роль "вагнера" у боях за місто.

"пригожин представив командира групи "вагнера", який керував боями за населений пункт, і вихваляв можливості вагнера порівняно зі звичайними російськими військовими. Він заявив, що група вагнера досягла успіху завдяки своєму багатому досвіду, своїй незалежності, своїй ефективній військовій техніці та найкращій системі управління", - йдеться в повідомленні ISW.

Аналітики наголошують, що такі дії пригожина направлені на те, щоб відрізнити ПВК "вагнера" від інших російських окупантів, та посилити свій політичний авторитет.

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