ISW: пригожин продовжує маніпулювати на темі "взяття Соледару", щоб підняти свій політичний авторитет
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Глава приватної військової компанії "вагнер" євгеній пригожин продовжує маніпулювати на темі "взяття Соледару", щоб підняти свій авторитет. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН.
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ISW пише, що 14 січня пригожин опублікував кадри, які, за його словами, були зняті в Соледарі, пропагуючи роль "вагнера" у боях за місто.
"пригожин представив командира групи "вагнера", який керував боями за населений пункт, і вихваляв можливості вагнера порівняно зі звичайними російськими військовими. Він заявив, що група вагнера досягла успіху завдяки своєму багатому досвіду, своїй незалежності, своїй ефективній військовій техніці та найкращій системі управління", - йдеться в повідомленні ISW.
Аналітики наголошують, що такі дії пригожина направлені на те, щоб відрізнити ПВК "вагнера" від інших російських окупантів, та посилити свій політичний авторитет.
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