ISW: пригожин продолжает манипулировать на теме "взятия Соледара", чтобы поднять свой политический авторитет

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ISW пишет, что 14 января пригожин опубликовал кадры, которые, по его словам, были сняты в Соледаре, пропагандируя роль "вагнера" в боях за город.

"пригожин представил командира группы "вагнера", который руководил боями за населенный пункт, и восхвалял возможности вагнера по сравнению с обычными российскими военными. Он заявил, что группа вагнера достигла успеха благодаря своему богатому опыту, своей независимости, своей эффективной военной технике и лучшей системе управления", - говорится в сообщении ISW.

Аналитики отмечают, что такие действия пригожина направлены на то, чтобы отличить ЧВК "вагнера" от других российских оккупантов, и усилить свой политический авторитет.

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