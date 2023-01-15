ISW: пригожин продолжает манипулировать на теме "взятия Соледара", чтобы поднять свой политический авторитет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Глава частной военной компании "вагнер" евгений пригожин продолжает манипулировать на теме "взятия Соледара", чтобы поднять свой авторитет. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает УНН.
Детали
ISW пишет, что 14 января пригожин опубликовал кадры, которые, по его словам, были сняты в Соледаре, пропагандируя роль "вагнера" в боях за город.
"пригожин представил командира группы "вагнера", который руководил боями за населенный пункт, и восхвалял возможности вагнера по сравнению с обычными российскими военными. Он заявил, что группа вагнера достигла успеха благодаря своему богатому опыту, своей независимости, своей эффективной военной технике и лучшей системе управления", - говорится в сообщении ISW.
Аналитики отмечают, что такие действия пригожина направлены на то, чтобы отличить ЧВК "вагнера" от других российских оккупантов, и усилить свой политический авторитет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ISW: пригожин заставил министерство обороны рф признать ЧВК "вагнер"