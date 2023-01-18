ISW: путин в ближайшее время может объявить вторую волну мобилизации

Цитата

“Пресс-секретарь кремля дмитрий песков объявил 17 января, что путин выступит с речью в Санкт-Петербурге 18 января по случаю 80-й годовщины прорыва советскими войсками блокады Ленинграда, родного города путина”, — пишет ISW.

“путин любит использовать символические даты для обращения к российскому народу. Некоторые российские провоенные блогеры отмечали, что он воспользуется этой возможностью, чтобы объявить либо мобилизацию, либо войну с Украиной. Украинская и западная разведка также неоднократно предупреждала о мобилизационных приготовлениях путина, запланированных на середину января”, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: путин пытается подорвать влияние пригожина - ISW