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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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рф готовится к новой волне мобилизации: под прицелом военкоматов жители москвы - ГУР

Киев • УНН

 • 397865 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В россии готовятся к новой волне мобилизации – под прицелом военкоматов жители москвы, вводится запрет собираться группами более 20 человек. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.

рф готовится к новой волне мобилизации: под прицелом военкоматов жители москвы - ГУР

Детали

ГУР сообщает, что предполагается, что новая волна мобилизации в рф будет характеризоваться повышенным вниманием к населению «центральных регионов»:

• на предприятия столицы рф прибывают группы сотрудников военкоматов для проведения агитационных мероприятий среди работников;
• мероприятия сопровождаются моральным давлением, запугиванием людей;
• наибольший интерес военкоматов вызывают мужчины в возрасте 40-55 лет, отслужившие срочную службу в армии и имеющие определенные военные специальности;
• усиливается агитационная работа, направленная на иностранных граждан (в частности, мигрантов из бывших республик ссср): мужчинам призывного возраста, которые обращаются в органы власти для получения гражданства рф, предлагается подписать контракт на прохождение военной службы. После этого вопрос предоставления гражданства решается автоматически;
• владельцев коммерческих предприятий и частных предпринимателей заставляют делать «добровольные» пожертвования в пользу вооруженных сил рф (иногда размеры таких поборов достигают нескольких миллионов рублей);
• в москве формируются «добровольные» группы из 3-5 человек для патрулирования центральных улиц, площадей, мест вблизи станций метро и крупных торговых центров. Их задача – предотвращать возможное скопление людей для недопущения возможных протестных акций. Согласно полученным инструкциям, «подозрительным» считаются любые группы более 20 человек.

Дополнение

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что российский диктатор владимир путин в ближайшие дни, а, возможно, даже 18 января, может объявить в рф вторую волну мобилизации.

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