Российские оккупанты мобилизуют работников "МЧС" во временно оккупированной Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В рамках мобилизации на временно оккупированных районах Луганщины российские оккупанты призывают в армию сотрудников так называемого "МЧС". Об этом информирует УНН, ссылаясь на Центр национального сопротивления.
Детали
Отмечается, что в ряды армии рф призвали работников "дснс" в Алчевске Луганской области с целью пополнения потерь живой силы. Оккупанты намеренно призывают в армии жителей украинских территорий и без соответствующей подготовки отправляют на передовую, отмечает издание.
Цитата
"Чем больше потерь понесет местное население, тем больше это разорвет историческую связь между регионом и Родиной. В то же время это еще больше закрепит в сознании пропагандистов тезис об "украинской агрессии",
Напомним
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