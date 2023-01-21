Российские оккупанты мобилизуют работников "МЧС" во временно оккупированной Луганской области

Детали

Отмечается, что в ряды армии рф призвали работников "дснс" в Алчевске Луганской области с целью пополнения потерь живой силы. Оккупанты намеренно призывают в армии жителей украинских территорий и без соответствующей подготовки отправляют на передовую, отмечает издание.

Цитата

"Чем больше потерь понесет местное население, тем больше это разорвет историческую связь между регионом и Родиной. В то же время это еще больше закрепит в сознании пропагандистов тезис об "украинской агрессии",

Напомним

Главное управление разведки МО Украины сообщило, что в россии готовятся к новой волне мобилизации – под прицелом военкоматов жители москвы, вводится запрет собираться группами более 20 человек.