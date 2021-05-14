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Російські мільярдери судяться з британською письменницею через її книгу про шлях Путіна до влади - The Guardian

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Російські мільярдери судяться з британською письменницею Кетрін Белтон через деталі у книзі “Люди Путіна: Як КДБ повернув собі Росію і почав завойовувати Захід”. Про це пише УНН із посиланням на колумніста Ніка Коена у виданні The Guardian.

Російські мільярдери судяться з британською письменницею через її книгу про шлях Путіна до влади - The Guardian

Деталі

Зокрема, в статті розповідається про те, чому впливовим багатіям з РФ не сподобалася книга “Люди Путіна: Як КДБ повернув собі Росію і почав завойовувати Захід” письменниці Кетрін Белтон, та як зручно російським мільярдерам використовувати лондонські суди для цензурування книг, які їм заважають.

Коен зазначив, що ця історія викликала багато бурхливих емоцій з боку суспільства. The Guardian назвав книгу письменниці “революційною”. New York Times похвалила Белтон за “елегантну” розповідь. Але РФ вирішила подати в суд.

Кетрін Белтон - колишня кореспондентка московської філії The Financial Times. На неї компанія “Роснефть“, на чолі з головним виконавчим директором Ігорем Сечиним подала позов про наклеп. У її книзі розповідається про прихід Путіна до влади за допомогою КДБ-ФСБ та його зв’язках з олігархами. В ній згадуються наступні прізвища: Роман Абрамович, Михайло Фрідман, та Петро Авен, які оплачують “оренду приміщень і зарплати багатих лондонських PR-агентств та юридичних фірм”.

Цитата

“Власник “Челсі” Роман Абрамович подає в суд через неправдиві та дискредитаційні заяви про процес покупки клубу. Михайло Фрідман, власник найбільшого в Росії недержавного банку (статки оцінюють у близько 15,6 мільярда доларів), подає в суд за наклеп. Діловий партнер Фрідмана Петро Авен (статки якого становлять всього якихось 5,3 мільярда доларів) ініціює справу за порушення закону про захист персональних даних. Авен і Фрідман повідомили Financial Times, що “не зв’язувалися і не розробляли єдину юридичну стратегію з іншими позивачами або їх адвокатами”.

Зазначається, що усі ці справи будуть розглядатися в Лондоні із залученням юристів лондонських фірм Carter-Ruck, CMS, Harbottle & Lewis, Taylor Wessing.

Коен стверджує, що у кожної з фірм є свій російський мільярдер. Видавці Белтон, HarperCollins, заявляють, що налаштовані “рішуче захищати” її. “Людей Путіна” як і раніше можна купити і прочитати без цензури – принаймні, поки що.

Крім цього, зазначається, що “Роснефть” у разі успіху в суді проти Белтон, позбавить її всіх здобутих заощаджень.

Журналіст додав, що з одного боку, уряд Великої Британії просуває глобальну програму за свободу ЗМІ. З іншого боку, Центр зовнішньої політики називає Велику Британію країною, де іноземці найчастіше заводять справи на адресу журналістів-розслідувачів.

Нагадаємо

Затриманий наразі Віктор Медведчук у жовтні 2020 року вимагав від суду заборону щодо розповсюдження книги журналіста Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса.Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він провини не визнає.

Книга Кіпіані "Справа Василя Стуса" вийшла друком у травні 2019 року. У ній зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ, які пояснюють, як і за що насправді судили українського дисидента.

19 жовтня 2020 року Дарницький районний суд Києва заборонив розповсюджувати без дозволу Віктора Медведчука книгу.

У квітні цього року суд постановив стягнути з Медведчука 140 тисяч грн у справі проти книги про Стуса.

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