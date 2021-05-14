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Российские миллиардеры судятся с британской писательницей из-за ее книги о пути Путина к власти - The Guardian

Киев • УНН

 • 22288 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Российские миллиардеры судятся с британской писательницей Кэтрин Белтон из-за деталей в книге "Люди Путина: Как КГБ вернул себе Россию и начал завоевывать Запад". Об этом пишет УНН со ссылкой на колумниста Ника Коэна в издании The Guardian.

Российские миллиардеры судятся с британской писательницей из-за ее книги о пути Путина к власти - The Guardian

Детали

В частности, в статье рассказывается о том, почему влиятельным богачам с РФ не понравилась книга "Люди Путина: Как КГБ вернул себе Россию и начал завоевывать Запад" писательницы Кэтрин Белтон, и как удобно российским миллиардерам использовать лондонские суды для цензуры книг, которые им мешают.

Коэн отметил, что эта история вызвала много бурных эмоций со стороны общества. The Guardian назвал книгу писательницы "революционной". New York Times похвалила Белтон за "элегантный" рассказ. Но РФ решила подать в суд.

Кэтрин Белтон - бывшая корреспондентка московского филиала The Financial Times. На нее компания "Роснефть" во главе с главным исполнительным директором Игорем Сечиным подала иск о клевете. В ее книге рассказывается о приходе Путина к власти с помощью КГБ-ФСБ и его связях с олигархами. В ней упоминаются следующие фамилии: Роман Абрамович, Михаил Фридман, и Петр Авен, которые оплачивают "аренду помещений и зарплаты богатых лондонских PR-агентств и юридических фирм".

Цитата

"Владелец "Челси" Роман Абрамович подает в суд из-за ложных и дискредитационных заявлений о процессе покупки клуба. Михаил Фридман, владелец крупнейшего в России негосударственного банка (состояние оценивается в около 15,6 миллиарда долларов), подает в суд за клевету. Деловой партнер Фридмана Петр Авен (состояние которого составляют всего каких-то 5,3 миллиарда долларов) инициирует дело за нарушение закона о защите персональных данных. Авен и Фридман сообщили Financial Times, что "не связывались и не разрабатывали единую юридическую стратегию с другими истцами или их адвокатами".

Отмечается, что все эти дела будут рассматриваться в Лондоне с привлечением юристов лондонских фирм Carter-Ruck, CMS, Harbottle & Lewis, Taylor Wessing.

Коэн утверждает, что у каждой из фирм есть свой российский миллиардер. Издатели Белтон, HarperCollins, заявляют, что настроены "решительно защищать" ее. "Людей Путина" по-прежнему можно купить и прочитать без цензуры - по крайней мере, пока.

Кроме этого, отмечается, что "Роснефть" в случае успеха в суде против Белтон, лишит ее всех полученных сбережений.

Журналист добавил, что с одной стороны, правительство Великобритании продвигает глобальную программу по свободе СМИ. С другой стороны, Центр внешней политики называет Великобританию страной, где иностранцы чаще всего заводят дела в адрес журналистов-расследователей.

Напомним

Задержанный пока Виктор Медведчук в октябре 2020 года требовал от суда запрет на распространение книги журналиста Вахтанга Кипиани о Василии Стусе. Виктор Медведчук был государственным защитником украинского поэта Василия Стуса. Его обвиняют в нарушении адвокатской этики во время этого процесса. Сам он вины не признает.

Книга Кипиани "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года. В ней собраны ключевые документы из бывшего архива КГБ, которые объясняют, как и за что в действительности судили украинского диссидента.

19 октября 2020 года Дарницкий районный суд Киева запретил распространять без разрешения Виктора Медведчука книгу.

В апреле этого года суд постановил взыскать с Медведчука 140 тыс. грн по делу против книги о Стуса.

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