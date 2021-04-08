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Суд постановив стягнути з Медведчука 140 тисяч грн у справі проти книги про Стуса

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Київський апеляційний суд постановив стягнути з народного депутата Віктора Медведчука майже 140 тисяч гривень, які видавництво Vivat витратило на правову допомогу під час розгляду справи про заборону книжки "Справа Василя Стуса" в апеляційній інстанції. Про це пише УНН з посиланням на Facebook адвоката автора книги Вахтанга Кіпіані - В'ячеслава Якубенка.

Деталі

Зокрема Медведчук має виплатити на користь видавництва 139 549 гривень та 18 копійок. Раніше суд також скасував рішення про заборону публікації книги "Справа Василя Стуса" через згадки в ній про Віктора Медведчука.

Адвокат Якубенко зазначає, що тоді судді на 99% задовольнили апеляційну скаргу Вахтанга Кіпіані і він не очікував, що Медведчук захоче подавати касаційну скаргу. Однак тепер ситуація змінилась.

"Тепер це спір про гроші. Грошима Медведчук не поступиться: подаватиме касаційну скаргу. Show must go on", - пише В'ячеслав Якубенко.

Відзначимо, що поки офіційної заяви народного депутата щодо цього немає.

Що було раніше

19 жовтня 2020 року Дарницький районний суд Києва заборонив розповсюджувати без дозволу Віктора Медведчука книгу журналіста Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса.

Книга Кіпіані "Справа Василя Стуса" вийшла друком у травні 2019 року. У ній зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ, які пояснюють, як і за що насправді судили українського дисидента.

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він провини не визнає.

19 березня Апеляційний суд скасував заборону на поширення книжки.

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