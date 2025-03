Суд постановил взыскать с Медведчука 140 тыс. грн по делу против книги о Стусе

Детали

В частности Медведчук должен выплатить в пользу издательства 139 549 гривен и 18 копеек. Ранее суд также отменил решение о запрете публикации книги "Дело Василия Стуса" из упоминания в ней об Викторе Медведчуке.

Адвокат Якубенко отмечает, что тогда судьи на 99% удовлетворили апелляционную жалобу Вахтанга Кипиани и он не ожидал, что Медведчук захочет подавать кассационную жалобу. Однако теперь ситуация изменилась.

"Теперь это спор о деньгах. Деньгами Медведчук не уступит: будет подавать кассационную жалобу. Show must go on", - пишет Вячеслав Якубенко.

Отметим, что пока официального заявления народного депутата касательно этой ситуации нет.

Что было раньше

19 октября 2020 года Дарницкий районный суд Киева запретил распространять без разрешения Виктора Медведчука книгу журналиста Вахтанга Кипиани о Василие Стусе.

Книга Кипиани "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года. В ней собраны ключевые документы из бывшего архива КГБ, которые объясняют, как и за что в действительности судили украинского диссидента.

Виктор Медведчук был государственным защитником украинского поэта Василия Стуса. Его обвиняют в нарушении адвокатской этики во время этого процесса. Сам он вины не признает.

19 марта Апелляционный суд отменил запрет на распространение книги.