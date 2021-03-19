Апеляційний суд зняв заборону на продаж книги Кіпіані про справу Стуса

Цитата

“Слава Україні! Ми виграли справу”, — написав Кіпіані.

Додамо, що водночас з усіх позивних вимог Медведчука в силі залишилася вимога про вилучення з книжки частини фрази: “Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук”.

Доповнення

Дарницький районний суд Києва зобов’язав автора книги “Справа Василя Стуса” видалити з твору дані щодо нардепа Віктора Медведчука.

В Офісі президента України заявили, що взяли до відома рішення Дарницького районного суду Києва щодо книги “Справа Василя Стуса”. Цим рішенням суд зобов’язав автора книги Вахтанга Кіпіані видалити згадки про тодішнього адвоката Стуса, а нині народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука.