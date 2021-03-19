Апелляционный суд снял запрет на продажу книги Кипиани о деле Стуса

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Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 86113 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 132789 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 187898 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 189341 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273648 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 316734 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157461 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142997 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 271010 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126367 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

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Апелляционный суд снял запрет на продажу книги Кипиани о деле Стуса

Апелляционный суд снял запрет на продажу книги Кипиани о деле Стуса

Киев  •  УНН

 • 20857 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Киевский апелляционный суд снял заброну на распространение книги “Дело Василия Стуса” авторства Вахтанга Кипиани. Об этом сообщил на своей странице Facebook Вахтанг Кипиани, передает УНН.

Цитата

“Слава Украине! Мы выиграли дело”, — написал Кипиани.

Добавим, что одновременно со всех исковых требований Медведчука в силе осталось требование об изъятии из книги части фразы: “Однако остается фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук”.

Дополнение

Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги “Дело Василия Стуса” удалить из произведения данные касательно нардепа Виктора Медведчука.

В Офисе президента Украины заявили, что приняли к сведению решение Дарницкого районного суда Киева по книге “Дело Василия Стуса”. Этим решением суд обязал автора книги Вахтанга Кипиани удалить упоминания о тогдашнем адвокате Стуса, а ныне народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Украинские Национальные Новости

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