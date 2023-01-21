Російська ДРГ знову спробувала проникнути на Сумщину - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Російська ДРГ знову спробувала проникнути через кордон на Сумщину. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у суботу, 21 січня, у Telegram, пише УНН.
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"російська ДРГ знову спробувала перетнути кордон на Сумщині. Учора, близько 5-ї години ранку, група з 6 осіб намагалась рухатися з території рф до Юнаківської громади. Наші військові відкрили вогонь, ворог втік. Дякую нашим захисникам та захисницям", - повідомив Живицький.
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23 грудня тероборона Сумщини напередодні провела бій з російською диверсійно-розвідувальною групою, у ворога - двоє вбитих, інші - втекли назад до рф.