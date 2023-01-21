Российская ДРГ снова попыталась проникнуть в Сумскую область - глава ОВА

Цитата

"российская ДРГ снова попыталась пересечь границу в Сумской области. Вчера, около 5 часов утра, группа из 6 человек пыталась двигаться с территории рф в Юнаковскую громаду. Наши военные открыли огонь, враг убежал. Спасибо нашим защитникам и защитницам", - сообщил Живицкий.

Дополнение

23 декабря тероборона Сумской области накануне провела бой с российской диверсионно-разведывательной группой, у врага - двое убитых, остальные - сбежали обратно в рф.