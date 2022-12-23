На Сумщині дали бій російській ДРГ, у ворога є втрати - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Тероборона Сумщини напередодні провела бій з російською диверсійно-розвідувальною групою, у ворога - двоє вбитих, інші - втекли назад до рф, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у п'ятницю, 23 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Тероборона Сумщини знищила російську диверсійно-розвідувальну групу! 22 грудня, зранку, до 10 російських військових пересікли лінію державного кордону України. На території Краснопільської громади, поблизу села Високе, наші тероборонівці вступили в бій з російською ДРГ. Після короткого бою у ворога - двоє вбитих. Інші - втекли назад в росію", - зазначив Живицький.
Голова ОВА вказав, що "з нашого боку обійшлося без втрат".
"Дякую нашим захисникам та захисницям за оборону!" - наголосив посадовець.
Доповнення
22 грудня у прикордонні Сумщини та Чернігівщини ворог обстріляв шість громад.