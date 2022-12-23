У прикордонні Сумщини та Чернігівщини ворог обстріляв шість громад
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей, повідомили у Держприкордонслужбі, пише УНН.
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"Учора росіяни обстріляли 6 громад Сумщини та Чернігівщини з мінометів та артилерії", - повідомили у ДПСУ.
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Учора, 22 грудня, російські загарбники, як повідомляється, гатили по прикордонним територіям України з мінометів та ствольної артилерії.
Під ворожим вогнем опинилися Хотінська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади Сумщини та Семенівська і Новгород-Сіверська громади Чернігівщини.
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У Сумській області сигнали повітряної тривоги будуть супроводжуватися додатковим дублюванням повідомлень про загрозу.