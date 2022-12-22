Супроводжуватимуться додатковим дублюванням повідомлень: у Сумській області оновили сигнали повітряної тривоги

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"З 22 години 22 грудня на Сумщині усі сигнали тривоги будуть супроводжуватися додатковим дублюванням повідомлень про загрозу. Вони лунатимуть на вулицях міст області, зі спецавтомобілів ДСНС, з використанням гучномовців. Прошу не панікувати і з розумінням поставитись до цього. А ще - не ігнорувати сигнали тривоги", - зазначив Живицький.

Нагадаємо

У Сумській області ворог атакував одну з громад, скинувши вибухівку з квадрокоптера.