Супроводжуватимуться додатковим дублюванням повідомлень: у Сумській області оновили сигнали повітряної тривоги
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Відсьогодні у Сумській області сигнали повітряної тривоги будуть супроводжуватися додатковим дублюванням повідомлень про загрозу. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Цитата
"З 22 години 22 грудня на Сумщині усі сигнали тривоги будуть супроводжуватися додатковим дублюванням повідомлень про загрозу. Вони лунатимуть на вулицях міст області, зі спецавтомобілів ДСНС, з використанням гучномовців. Прошу не панікувати і з розумінням поставитись до цього. А ще - не ігнорувати сигнали тривоги", - зазначив Живицький.
Нагадаємо
У Сумській області ворог атакував одну з громад, скинувши вибухівку з квадрокоптера.