Будут сопровождаться дополнительным дублированием сообщений: в Сумской области обновили сигналы воздушной тревоги

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"С 22 часов 22 декабря в Сумской области все сигналы тревоги будут сопровождаться дополнительным дублированием сообщений об угрозе. Они будут раздаваться на улицах городов области, из спецавтомобилей ГСЧС, с использованием громкоговорителей. Прошу не паниковать и с пониманием отнестись к этому. А еще - не игнорировать сигналы тревоги", - отметил Живицкий.

Напомним

В Сумской области враг атаковал одну из общин, сбросив взрывчатку с квадрокоптера.