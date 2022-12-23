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В пограничье Сумской и Черниговской областей враг обстрелял шесть громад

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Российские оккупанты продолжают обстреливать пограничье Сумской и Черниговской областей, сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Цитата

"Вчера россияне обстреляли 6 громад Сумской и Черниговской области из минометов и артиллерии", - сообщили в ГПСУ.

Детали

Вчера, 22 декабря, российские захватчики, как сообщается, били по приграничным территориям Украины из минометов и ствольной артиллерии.

Под вражеским огнем оказались Хотинская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская громады Сумской области и Семеновская и Новгород-Северская громады Черниговской области.

Дополнение

В Сумской области сигналы воздушной тревоги будут сопровождаться дополнительным дублированием сообщений об угрозе.

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