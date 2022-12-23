В пограничье Сумской и Черниговской областей враг обстрелял шесть громад
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Российские оккупанты продолжают обстреливать пограничье Сумской и Черниговской областей, сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.
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"Вчера россияне обстреляли 6 громад Сумской и Черниговской области из минометов и артиллерии", - сообщили в ГПСУ.
Детали
Вчера, 22 декабря, российские захватчики, как сообщается, били по приграничным территориям Украины из минометов и ствольной артиллерии.
Под вражеским огнем оказались Хотинская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская громады Сумской области и Семеновская и Новгород-Северская громады Черниговской области.
Дополнение
В Сумской области сигналы воздушной тревоги будут сопровождаться дополнительным дублированием сообщений об угрозе.