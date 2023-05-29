Російська білуга-шпигун з'явилась у водах Швеції

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Вперше виявлена у далекому північному норвезькому регіоні Фіннмарк, білуга провела понад три роки, повільно рухаючись вниз верхньою половиною норвезького узбережжя, раптово прискорившись в останні місяці, діставшись Швеції.

У неділю її помітили у Хуннебостранді, біля південно-західного узбережжя Швеції.

"Ми не знаємо, чому вона так швидко прискорилась прямо зараз, тим більше, що вона дуже швидко віддаляється від свого природного середовища", - сказав AFP Себастьян Странд, морський біолог з організації OneWhale.

"Це можуть бути гормони, які спонукають її шукати собі пару. Або це може бути самота, оскільки білуги - дуже соціальний вигляд - можливо, вона шукає інших білуг".

За словами Стренда, їй 13-14 років, і вона знаходиться "у тому віці, коли гормони дуже високі".

Однак найближча популяція білуг знаходиться на архіпелазі Шпіцберген, крайній півночі Норвегії.

Норвежці прозвали тварину "Хвалдимир" - каламбур від слова "кит" норвезькою мовою, хвал, і натяк на її зв'язок з росією.

Коли вона уперше з'явилась в норвезькій Арктиці, морські біологи з Норвезького управління рибальства зняли з неї штучну упряж.

На підвісці було кріплення для екшн-камери, а на пластикових застібках було надруковано напис "Обладнання Санкт-Петербург".

Чиновники управління заявили, що "Хвалдимир", можливо, втік з вольєра і, можливо, був навчений російським військово-морським флотом, оскільки тварина, схоже, звикла до людей.

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Додамо

москва ніколи офіційно не реагувала на чутки норвежців про те, що білуга може бути російським шпигуном.

Баренцеве море є стратегічним геополітичним районом, де відстежуються переміщення західних та російських підводних човнів. Це також ворота на Північний шлях, що скорочує морські шляхи між Атлантичним та Тихим океанами.

Білуги, які можуть досягати розміру шести метрів і жити від 40 до 60 років, зазвичай мешкають у крижаних водах навколо Гренландії, північної Норвегії та росії.