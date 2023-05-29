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Российская белуга-шпион появилась в водах Швеции

Российская белуга-шпион появилась в водах Швеции

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 мая. УНН. Белуга в упряжке появилась у берегов Швеции. Ученые предположили, что животное может оказаться шпионом, обученным российским военно-морским флотом. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Впервые обнаруженная в далеком северном норвежском регионе Финнмарк, белуга провела более трех лет, медленно двигаясь вниз по верхней половине норвежского побережья, внезапно ускорившись в последние месяцы, добравшись до Швеции.

В воскресенье ее заметили в Хуннебостранде, у юго-западного побережья Швеции.

"Мы не знаем, почему она так быстро ускорилась прямо сейчас, тем более, что она очень быстро удаляется от своей естественной среды обитания", - сказал AFP Себастьян Странд, морской биолог из организации OneWhale.

"Это могут быть гормоны, которые побуждают ее искать себе пару. Или это может быть одиночество, поскольку белуги - очень социальный вид - возможно, она ищет других белуг".

По словам Стренда, ей 13-14 лет, и она находится "в том возрасте, когда гормоны очень высоки".

Однако ближайшая популяция белуг находится на архипелаге Шпицберген, на крайнем севере Норвегии.

Норвежцы прозвали животное "Хвалдимир" - каламбур от слова "кит" на норвежском языке, хвал, и намек на ее связь с россией.

Когда она впервые появилась в норвежской Арктике, морские биологи из Норвежского управления рыболовства сняли с нее искусственную упряжь.

На подвеске было крепление для экшн-камеры, а на пластиковых застежках была напечатана надпись "Оборудование Санкт-Петербург".

Чиновники управления заявили, что "Хвалдимир", возможно, сбежал из вольера и, возможно, был обучен российским военно-морским флотом, поскольку животное, похоже, привыкло к людям.

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Сообщение, опубликованное OneWhale (@onewhaleorg)

Добавим

москва никогда официально не реагировала на слухи норвежцев о том, что белуга может быть российским шпионом.

Баренцево море является стратегическим геополитическим районом, где отслеживаются перемещения западных и российских подводных лодок. Это также ворота на Северный путь, который сокращает морские пути между Атлантическим и Тихим океанами.

Белуги, которые могут достигать размера шести метров и жить от 40 до 60 лет, обычно обитают в ледяных водах вокруг Гренландии, северной Норвегии и россии.

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