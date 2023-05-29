Российская белуга-шпион появилась в водах Швеции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Белуга в упряжке появилась у берегов Швеции. Ученые предположили, что животное может оказаться шпионом, обученным российским военно-морским флотом. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Впервые обнаруженная в далеком северном норвежском регионе Финнмарк, белуга провела более трех лет, медленно двигаясь вниз по верхней половине норвежского побережья, внезапно ускорившись в последние месяцы, добравшись до Швеции.
В воскресенье ее заметили в Хуннебостранде, у юго-западного побережья Швеции.
"Мы не знаем, почему она так быстро ускорилась прямо сейчас, тем более, что она очень быстро удаляется от своей естественной среды обитания", - сказал AFP Себастьян Странд, морской биолог из организации OneWhale.
"Это могут быть гормоны, которые побуждают ее искать себе пару. Или это может быть одиночество, поскольку белуги - очень социальный вид - возможно, она ищет других белуг".
По словам Стренда, ей 13-14 лет, и она находится "в том возрасте, когда гормоны очень высоки".
Однако ближайшая популяция белуг находится на архипелаге Шпицберген, на крайнем севере Норвегии.
Норвежцы прозвали животное "Хвалдимир" - каламбур от слова "кит" на норвежском языке, хвал, и намек на ее связь с россией.
Когда она впервые появилась в норвежской Арктике, морские биологи из Норвежского управления рыболовства сняли с нее искусственную упряжь.
На подвеске было крепление для экшн-камеры, а на пластиковых застежках была напечатана надпись "Оборудование Санкт-Петербург".
Чиновники управления заявили, что "Хвалдимир", возможно, сбежал из вольера и, возможно, был обучен российским военно-морским флотом, поскольку животное, похоже, привыкло к людям.
Добавим
москва никогда официально не реагировала на слухи норвежцев о том, что белуга может быть российским шпионом.
Баренцево море является стратегическим геополитическим районом, где отслеживаются перемещения западных и российских подводных лодок. Это также ворота на Северный путь, который сокращает морские пути между Атлантическим и Тихим океанами.
Белуги, которые могут достигать размера шести метров и жить от 40 до 60 лет, обычно обитают в ледяных водах вокруг Гренландии, северной Норвегии и россии.